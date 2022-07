Vinicius Serafim assinou vínculo até o final de 2024 - Foto: Divulgação/Botafogo

Vinicius Serafim assinou vínculo até o final de 2024Foto: Divulgação/Botafogo

O Botafogo anunciou mais um reforço para o elenco da categoria de base. Destaque do time sub-17 do Palmeiras na última temporada, o zagueiro Vinicius Serafim, de 18 anos, deixou o Alviverde e fechou contrato para atuar no sub-20 do Glorioso até o final de 2024.

Nas redes sociais, Serafim, que também atuou pela seleção brasileira no sub-15 e sub-17, comemorou o acerto com o Alvinegro após mais de cinco anos defendendo o Palmeiras.

"Muito Feliz e motivado com essa nova etapa em minha carreira! Queria primeiramente agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida! E com certeza a todo o suporte de minha empresa! Obrigado, Botafogo, por essa oportunidade! Vamos, Fogão!", escreveu o jovem de 18 anos.

