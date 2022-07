Marçal, lateral-esquerdo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Rio - O lateral-esquerdo Marçal, primeiro reforço do Botafogo na atual janela de transferências, revelou, em entrevista ao portal "GE", que percebeu um "problema" no elenco do Glorioso, e que, por conta de sua experiência, ajudou a solucionar isto. Na visão do jogador, o time havia pouca comunicação dentro de campo, especialmente pela grande quantidade de jogadores jovens.

"Sou um jogador que normalmente falo bastante dentro e campo, mas percebi que tínhamos pouca comunicação dentro de campo. Percebi que alguns jovens precisavam mais de um estímulo para ativar e entrar no jogo. No primeiro lance contra o Santos, a bola vem para o ponta, eu dou uma chegada nele e coloco a bola para fora, nada especial, mas aquilo animou meu time. Na bola seguinte, fiz que ia cabecear, dominei, pedi para o time rodar, ficar com a bola… Isso traz confiança para o time", disse, antes de completar:

"Acompanhava muito pouco o Campeonato Brasileiro, mas costumo dizer que futebol é futebol em todo lado. Quando eu cheguei aqui, nesse tempo que eu treinei sem poder jogar, observei mais meus companheiros do que os adversários. Observei que tínhamos uma qualidade imensa dentro do plantel, e o mister tem uma visão incrível do que é o futebol. Então, tentei perceber onde minhas qualidades se encaixariam melhor", comentou.

Ainda na entrevista, Marçal rasgou elogios ao atacante Jeffinho, que atua pela ponta esquerda, fazendo uma dupla com o lateral.

"O Jeffinho fazia seu primeiro jogo como titular (contra o Santos) e ele era um jogador que eu tinha muita dificuldade para marcar no treino. Eu sabia: “Pô, esse moleque vai ser embaçado, tem qualidade”. No jogo, eu falei para ele para parar na minha frente e não vir na minha linha, porque ele pode achar que vai ajudar mas vai estar atrapalhando. A primeira bola que o Jeffinho não veio me ajudar, eu dei um grito nele", finalizou Marçal.