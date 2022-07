Marlon Freitas - Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

Marlon Freitas Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

Publicado 28/07/2022 16:30

Rio - O volante Marlon Freitas, de 27 anos, confirmou que será jogador do Botafogo no ano que vem. O meia, que é um dos destaques do Atlético-GO, tem contrato até o fim da temporada com o clube goiano, e em 2023 irá reforçar o elenco do clube de General Severiano.

"Estou sim fechado com o Botafogo para o ano que vem, acredito que será uma oportunidade muito boa para mim. Tenho uma missão ainda aqui, ela não acabou, minha cabeça está totalmente aqui para poder entregar meu melhor. E ano que vem é outra situação, vai dar tudo certo. No ano que vem, meu foco vai ser no Botafogo 100%", afirmou em entrevista ao "SporTV".

Revelado pelo Fluminense, Marlon Freitas chegou ao Dragão em 2020. Pelo clube goiano, o jogador se torou peça importante nas últimas três temporadas da equipe. Neste ano, ele entrou em campo em 47 jogos, fez oito gols e deu seis assistências.

"Para falar sobre esse assunto tenho que ter muito respeito ao Atlético-GO, que tanto fez e faz por mim, sou muito grato. Quero sair daqui da forma que eu entrei, com as portas abertas, quero dar meu melhor e ajudar o clube a sair dessa situação, meu maior objetivo é deixar o clube na Série A como eu peguei", disse.