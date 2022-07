Zagueiro Klaus está de saída do Botafogo - Divulgação

Publicado 28/07/2022 20:00

O elenco do Botafogo sofreu uma baixa. O Atlético-GO anunciou, no começo da noite desta quinta-feira, a contratação de Klaus. O Dragão comunicou que o atleta de 28 anos assinou até o fim da temporada 2023 e já está integrado ao elenco.



Klaus fez apenas três jogos pelo Glorioso. Contratado no começo do ano, ainda antes da entrada da diretoria da SAF, o zagueiro teve pouco espaço no clube.

O Alvinegro, que recentemente contratou Adryelson para a posição, liberou Klaus para acertar com o Dragão. A negociação foi sem custos para as partes envolvidas.



O Botafogo segue com Joel Carli, Victor Cuesta, Adryelson, Kanu, Philipe Sampaio e Lucas Mezenga como opções na zaga.