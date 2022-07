Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2022 13:00

Rio - Apesar do interesse do Palmeiras e do Internacional na contratação de Gatito Fernández, o Botafogo adota um tom de otimismo em relação a permanência do jogador. As informações são do "blog do Mansell", do "FogãoNet". O paraguaio tem contrato até o final do ano com o clube e já pode assinar um pré-contrato e deixar o Alvinegro de graça.

A tranquilidade do Alvinegro se deve ao fato de que o paraguaio já deixou claro em algumas oportunidades que deseja seguir. Gatito já passou por momentos delicados no Botafogo e com a chegada de John Textor acredita-se que o paraguaio poderá disfrutar de tempos melhores no clube carioca.

Gatito, de 34 anos, chegou ao Botafogo em 2017, após passar por Vitória e Figueirense no futebol brasileiro. Na primeira temporada viveu grandes momentos, principalmente na disputa da Libertadores. Foi campeão do Carioca no ano seguinte.