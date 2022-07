Marçal em treino do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2022 15:00

Rio - O lateral-esquerdo Marçal explicou o motivo do retorno ao futebol brasileiro após dois anos na Premier League, onde atuou pelo Wolverhampton. Em entrevista ao podcast do portal "GE", o veterano, de 33 anos, revelou o que o atraiu no projeto do Botafogo sob comando de Luís Castro e gerido pelo investidor John Textor.

"Ele [John Textor] tem passado para os jogadores aquilo que ele explana para vocês, que é um clube no qual esse ano vamos trabalhar para ficar na Primeira Divisão. Internamente queremos surpreender os torcedores e trazer mais alegrias, mas o projeto é esse para esse ano e, a partir do ano que vem, começaríamos a brigar por coisas maiores, começaríamos a correr atrás de troféus", afirmou Marçal, que completou:

"Isso me motivou. Ofereceram um contrato mais longo, e isso me fez acreditar mais no projeto. Estamos remando todos juntos para conquistar os objetivos".

Marçal revelou também que teve ótimas referências sobre o trabalho de Luís Castro, e que agora conseguiu provar isso na prática.

"Eu já tinha jogado contra o Luís Castro, acompanhava o trabalho dele, mas não o conhecia pessoalmente. Os jogadores portugueses do Wolverhampton falam que o Luís Castro é um dos mais queridos, eles acreditam que seja dos treinadores portugueses um dos que tenha mais capacidade. Falam muito bem dele", afirmou Marçal.



"Tive contato com o Luís Castro em dia de jogos e foi superpositivo. Estou contente para caramba com o que tenho visto. Em termos de treino, sem querer puxar sardinha, dos últimos dois treinadores portugueses que eu tive, o Luís Castro, em termos de dinâmica, gosto mais desse estilo de treino ele dá. Estou gostando muito do mister. É um profissional que me agrada bastante", concluiu.