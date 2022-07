Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 29/07/2022 17:29

Rio - O craque Cristiano Ronaldo anunciou nesta sexta-feira (29) o retorno aos gramados pelo Manchester United, no próximo domingo, em amistoso contra o Rayo Vallecano, no Old Trafford. O astro português respondeu uma publicação no Instagram, onde garantiu sua presença após afirmar que "Domingo o rei joga".

Anteriormente, Cristiano Ronaldo já tinha desmentido os rumores de uma possível saída do United. O atacante português alegou que as notícias sobre o assunto são "mentirosas". Recentemente, a imprensa europeia afirmou que o veterano desejava deixar o clube inglês para buscar um novo time que vai disputar a próxima edição da Champions League.

Além disso, o portal britânico "The Athletic" disse que Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, segue em Manchester para buscar uma forma pela saída do craque português. O atacante retornou ao clube inglês após 12 anos e, apesar do bom desempenho individual, o Red Devils fez a sua pior campanha na Premier League e colecionou decepções na última temporada.