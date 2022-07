Daniel Alves celebra estreia pelo Pumas - Foto: Divulgação/Pumas

Daniel Alves celebra estreia pelo PumasFoto: Divulgação/Pumas

Publicado 29/07/2022 16:07

Rio - O lateral-direito Daniel Alves comemorou a sua estreia pelo Pumas, do México, no empate por 1 a 1 com Mazatlán, na última quarta-feira. Na ocasião, o jogador brasileiro, de 39 anos, foi o autor da assistência para o gol que deixou tudo igual na partida. De acordo com o portal "GE", o veterano teve 85% de acerto nos passes, três chutes ao gol e cinco bolas recuperadas. O atleta não entrava em campo desde 25 de maio, em amistoso do Barcelona na Austrália.

"A estreia foi um dia muito especial, a gente nunca esquece. As coisas fluíram até melhor do que o esperado, pelo fato de ter treinado só duas vezes com os meus novos companheiros. A gente ainda não se conhece bem e isso faz parte do processo. É árduo, mas os resultados são bons", disse Daniel Alves.

"Tem que fazer esforço e sacrifício. A gente sempre segue isso visando os resultados finais e os objetivos porque todo o esforço faz sentido. Obviamente estou muito feliz pela atuação, pela equipe e por ter ajudado com uma assistência para o empate no fim da partida", completou.



"Vamos seguir com o mesmo ímpeto e intenção de fazer com que todos possam entender como competir, e ganhar é um prêmio pelo esforço feito e a dedicação do dia a dia. Esta é a mentalidade que a gente vai procurar apresentar para conseguir os resultados positivos", concluiu.

No próximo domingo (31), o Pumas enfrenta o Monterrey, líder do Campeonato Mexicano, no Estádio Olímpico. Em seguida, Daniel Alves e a delegação do clube mexicano viajam para Espanha, onde enfrentarão o Barcelona, pela disputa do Troféu Joan Gamper, no dia 7 de agosto.