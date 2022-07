Cristiano Ronaldo - Divulgação / Manchester United

Publicado 29/07/2022 14:18

Para disputar a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo estaria disposto a deixar o Manchester United e retornar ao Sporting, de Portugal, primeiro clube de sua carreira. O empresário do astro, Jorge Mendes, estaria em contato com o clube português, que está na fase de grupos do torneio. As informações são do portal britânico "The Athletic".

De acordo com o veículo, o Sporting surge como opção após as recusas de alguns gigantes da Europa. Bayern, Chelsea e Paris Saint-Germain foram veiculados como possibilidade para o jogador de 37 anos, que foi descartado pelas equipes. O Atlético de Madrid é outro interessado, mas enfrenta a resistência de seus torcedores.

Cristiano Ronaldo esteve em Manchester na última terça-feira, quando realizou exames médicos, testes físicos e teve conversa com dirigentes e o treinador Erik ten Hag. No encontro, de acordo com a imprensa inglesa, o português pediu a rescisão de seu contrato com o United. O clube, por sua vez, deseja mantê-lo até o final de 2026, quanto o vínculo será encerrado.

O atacante, com chance de não disputar a Liga dos Campeões desta temporada de 2022/23, vê Lionel Messi se aproximar de seus recordes. No momento, o português é o maior artilheiro do torneio, com 141 gols, contra 125 do argentino, do PSG. Ele também é quem possui mais assistências, 42, contra 36 de Messi. Porém, o ex-Barcelona está à frente em gols na fase de grupos, com 76, contra 73 de CR7.