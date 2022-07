Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 29/07/2022 11:28

Com contrato até 2026 com o Manchester United, Cristiano Ronaldo teve sua saída do clube inglês ventilada nas últimas semanas. Após ficar em silêncio por muito tempo, o português utilizou suas redes sociais e ironizou o ocorrido. O craque afirmou que os rumores não são verdadeiros.

"Impossível não falarem de mim um dia. Senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertam em alguma notícia", comentou CR7 em uma postagem no Instagram.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, voltou ao Manchester United no começo da última temporada e apesar de ter vivido um bom ano individualmente, o clube inglês não se classificou para a Liga dos Campeões. Os jornais europeus afirmaram que o português desejaria voltar a disputar o torneio e por conta disso queria mudar de ares.

Chelsea, PSG e Barcelona teriam surgido como alternativas para o craque, porém, nenhum deste clube teria manifestado interesse em Cristiano Ronaldo. Nos últimos dias, o seu nome foi veiculado ao Atlético de Madrid, que teria interesse, mas não teria condições de bancar o português.