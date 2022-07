Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 29/07/2022 09:00 | Atualizado 29/07/2022 10:02

Rio - Galvão Bueno se internou nesta quinta-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o portal 'Notícias da TV', o locutor está no centro médico para passar por um check-up geral. O narrador, inclusive, levou uma equipe da Globo para o hospital.



O narrador chegou bem ao hospital e deve ter alta nos próximos dois dias caso os exames não apresentem problemas. Galvão teria chegado ao local rodeado de câmeras da Globo, que filmam o narrador para um documentário sobre a carreira do profissional ao Globoplay.

Galvão já anunciou que encerrará a passagem pela Globo após a Copa do Mundo do Qatar. Aos 72 anos, o narrador chegou à emissora em 1981. O Mundial do fim do ano será o 12° da carreira do narrador, que também já cobriu outros grandes eventos como Jogos Olímpicos e finais de torneios no Brasil.

O narrador também tem prevista mais uma avaliação com médicos antes de viajar ao Qatar e fará uma preparação de voz a partir do dia 20 de outubro. Galvão foi a voz do tetra em 1994, do penta em 2002, além da medalha de ouro da Seleção Olímpica na Rio 2016.