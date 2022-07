Troféu e bola oficial da Copa do Mundo do Catar - AFP

Troféu e bola oficial da Copa do Mundo do Catar AFP

Publicado 28/07/2022 20:21

Rio - A Fifa comunicou nesta quinta-feira (28) que 500 mil pessoas se inscreveram para serem voluntárias na organização da Copa do Mundo de 2022. Mais de 80% dos inscritos vêm dos continentes asiático e africano, com o acréscimo desde outubro de 2021. O programa segue com inscrições abertas até o próximo domingo, e 20 mil serão selecionados para as operações do torneio. Os participantes serão escolhidos através de entrevistas até o dia 13 de agosto.

"Os voluntários desempenham um papel fundamental em todos os torneios da Fifa. Junto com sua energia e sorrisos, eles trazem uma atmosfera única, dando seu tempo e experiência para garantir que o futebol continue a florescer. Mais uma vez, os voluntários mostraram seu compromisso e amor pelo nosso esporte, e estamos realmente agradecidos por isso", declarou Gianni Infantino, presidente da Fifa.



De acordo com os dados da Fifa, 43,2% dos voluntários do programa são da Ásia, e outros 40,2% da África. Além disso, mais de 94% falam inglês, e 53,1% possuem emprego, enquanto 34,4% são estudantes. A faixa etária dos inscritos é entre 24 e 34 anos: 42,9%.