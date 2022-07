Gerson - Olympique / Divulgação

Publicado 28/07/2022 18:00

Rio - A pré-temporada europeia não começou, mas o meia Gerson já foi notícia na imprensa francês. De acordo com informações do jornal "La Provence", o brasileiro discutiu com o novo técnico do Olympique de Marselha, Igor Tudor, durante treino na pré-temporada da equipe francesa.

A discussão não teve maiores consequências e foi considerada como algo comum dentro do ambiente do clube. Tutor acabou de chegar ao Olympique para substituir Jorge Sampaoli, que dirigiu a equipe de Gerson na última temporada.

Ex-jogador do Flamengo, Gerson foi contratado pelo clube francês no meio do ano passado. Ele foi um pedido do próprio Sampaoli. Após um começo irregular, o meia acabou conquistando seu espaço e se destacando no Olympique de Marselha.

Ele atuou em 48 partidas, marcou 11 gols e deu sete assistências. O bom rendimento de Gerson ajudou o clube francês a garantir classificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões.