Fred e Germán Cano - Divulgação/FFC

Publicado 28/07/2022 17:20

Rio - Principal nome do Fluminense na atual temporada, o atacante Germán Cano chegou no clube no começo do ano, para disputar posição com Fred. Em entrevista ao portal "Lance", o argentino relembrou sua chegada no Clube das Laranjeiras, e destacou a importância do ídolo tricolor em seu começo.

"Chego no momento certo, sabe? Cheguei com muita vontade de fazer história aqui sabendo que é tudo muito difícil. Tem muita coisa para fazer, para melhorar. O desafio é muito grande. Brigar pelos títulos que a gente quer conquistar. Acho que a companhia do Fred também foi muito boa", disse Germán Cano, antes de completar:

"Para mim, foi muito importante no momento da minha chegada. Ele apoiou muito, deu muitos conselhos para ficar tranquilo porque aqui era um grupo humano. Aí começou todo o processo do Fluminense. Graças a Deus estamos conseguindo cada dia jogar melhor", finalizou o atacante argentino.

Na atual temporada, Germán Cano disputou 46 jogos, marcando 29 gols e dando quatro assistências para seus companheiros, obtendo, ainda uma média de 76 minutos em campo por partida disputada.