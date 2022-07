John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

John KennedyMailson Santana / Fluminense

Publicado 27/07/2022 17:00

Rio - O elenco do Fluminense viajou na tarde desta quarta-feira para o Ceará, onde vai enfrentar o Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante John Kenedy, de 20 anos, que não joga desde a partida contra o América-MG, no Independência, voltou a ser relacionado.

O jovem é considerado uma grande promessa da base do Fluminense. Vivendo um temporada de reabilitação, após problemas extracampo, John Kennedy vinha atuando pelas equipes sub-20 e sub-23 do Fluminense. Ele tem chances de ser relacionado para a partida.

O jogador pode ser uma das alternativas para Fernando Diniz suprir a ausência de Alan. Reforço contratado pelo Fluminense para o segundo semestre, o centroavante não pode ser inscrito na competição, e só poderá entrar em campo pelo Tricolor no Brasileirão.

John Kennedy fez sua estreia no profissional em 2020 e naquele ano fez um gol no Castelão na vitória do clube carioca sobre o Ceará no Brasileirão. Ao todo, o jovem já entrou em campo em 36 partidas, fez seis gols e deu uma assistência.