Goleiro Fábio é um trunfo do Fluminense para manter o seu bom momento na temporada - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 27/07/2022 20:03

Rio - O goleiro Fábio, do Fluminense, soma 95 partidas e mais de 8500 minutos em jogos na história da Copa do Brasil. O veterano, de 41 anos, projetou o duelo com o Fortaleza, nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final, no Castelão, e comentou sobre o retrospecto na competição.

"Jamais imaginei que alcançaria esses números. Sempre trabalhei jogo a jogo, temporada a temporada e, dessa forma, Deus me deu a oportunidade de construir a minha trajetória dentro da Copa do Brasil. Sou muito grato por isso. Meu objetivo é continuar essa caminhada, ajudando os meus companheiros de todas as maneiras possíveis", disse Fábio.

O goleiro do Fluminense aproveitou para destacar também a boa fase do time nesta temporada. São dez jogos de invencibilidade sob o comando do técnico Fernando Diniz, sendo oito vitórias e dois empates.

"Quando a bola rola, o retrospecto recente não entra em campo. Temos que fazer por merecer. Precisamos estar atentos a todos os detalhes para alcançar um resultado positivo nesta primeira metade da decisão. Vamos respeitar o adversário, que também possui atletas de qualidade, mas sem abrir mão do nosso modelo de jogo, sempre nos dedicando e colocando em prática tudo aquilo que vem sendo feito nos treinos", concluiu.