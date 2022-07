Duelo entre América-MG e Fluminense terminou empatado em 0 a 0 - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 27/07/2022 16:05

Rio - O América-MG perdeu um mando de campo na Série A do Campeonato Brasileiro por conduta indevida de um torcedor, que arremessou e acertou cerveja no árbitro assistente na partida contra o Fluminense, no dia 15/06, na Arena Independência. O caso foi julgado pelo STJD na última terça-feira (26) e dividiu protagonismo com o julgamento do meia Alê, expulso do duelo por agressão ao zagueiro Nino.

No campo de observações da súmula, o árbitro Anderson Daronco relatou a conduta do torcedor do clube mineiro que lançou cerveja no campo atingindo o árbitro assistente de número dois.

Alê foi expulso nos primeiros lances do confronto após atingir o defensor do Tricolor com o cotovelo. O lance foi caracterizado por "força excessiva na disputa de bola". O volante foi ouvido na sessão do julgamento e apresentou sua versão.

" Foi um lance rápido e na disputa de bola entre eu e o Nino, a bola pinga no chão e quando sobre eu vou tentar cabecear, o Nino faz o mesmo movimento. Tento me proteger para que a gente não tenha um choque de cabeça e tento colocar minha mão na frente primeiramente para proteger o meu rosto. Ora nenhuma, acho que fica evidente do vídeo, que não faço movimento de agressão. Tinham sete minutos de jogo, foi momento de proteção mesmo e infelizmente acabei acertando o Nino. No momento do jogo o árbitro nem falta marcou."