Alan - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 27/07/2022 11:19 | Atualizado 27/07/2022 12:39

Rio - Contratado para o lugar de Fred e para ser uma sombra de Germán Cano, o atacante Alan não foi inscrito a tempo de participar da Copa do Brasil. Com isso, o Fluminense não terá um substituto natural para o argentino na competição. Em caso de precisar de alguém para a vaga do goleador, Fernando Diniz terá utilizar algum jogador que não vem sendo utilizado na posição.

Os favoritos seriam John Kennedy, Willian Bigode e Marrony. O primeiro, considerado uma das principais promessas do Fluminense não atua com Diniz desde o empate contra o América-MG. O jogador, de 20 anos, seria o nome ideal, pelas características e pelo faro de gol. Vivendo um temporada de reabilitação, após problemas extracampo, o jovem tem atuado pelas equipes sub-20 e sub-23.

Já Willian Bigode é considerado o favorito para ocupar a posição. O veterano foi contratado com status de titular. No entanto, as atuações ruins o colocaram como opção no banco. Apesar de não ser centroavante, o jogador consegue fazer a função. Na penúltima partida, fez o gol decisivo que valeu a vitória contra o Goiás e pode viver dias novos no Tricolor.

Por último Marrony. Contratado como substituto de Luiz Henrique, o atacante, de 23 anos, já foi elogiado por Diniz por ter "carisma com o gol". O ex-jogador de Vasco e Atlético-MG pode ser escalado de forma mais centralizada e o próprio treinador do Fluminense já admitiu a possibilidade de utilizá-lo nesta função.