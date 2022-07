Treino do Fluminense - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Treino do FluminenseFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 26/07/2022 14:35

Rio - O comentarista Fábio Sormani se revoltou com o lance da falta cometida por Felipe Melo na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o programa "ESPN F90", nesta terça-feira (26), Sormani afirmou que o árbitro da partida não teve coragem de expulsar o volante do Tricolor.

Felipe Melo recebeu críticas pela falta sobre Helinho Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

"É o que eu falo. O Felipe Melo estufa o peito para dizer que não é o jogador violento que muitos falam. Quando tem jogada violenta, os caras não tem culhão para expulsar o jogador. Os caras pipocam para o Felipe Melo. É lance para expulsão. Pelo amor de Deus. O árbitro pipocou para o Felipe Melo", afirmou Sormani no 'ESPN F90'.

Na ocasião, Felipe Melo deu um carrinho em Helinho no final do segundo tempo. Após a falta, os jogadores do Bragantino cercaram o meio-campista do Fluminense, e cobraram o árbitro da partida pela expulsão do veterano. No entanto, o jogador recebeu apenas o cartão amarelo.

Na próxima quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Fortaleza, às 20h30, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Fora de casa, o técnico Fernando Diniz vai em busca de uma vitória para garantir vantagem no jogo de volta da competição.