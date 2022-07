Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Mário BittencourtMarina Garcia / Fluminense

Publicado 25/07/2022 16:40

Rio - O Sub-23 do Fluminense terá novo reforço para a sequência desta temporada. O meia-atacante Gustavo Apis, de 23 anos, retornou ao Tricolor após empréstimo ao CRB. Durante o vínculo com o clube alagoano, o jogador não se firmou no time principal. O atleta foi contratado pelo clube carioca em 2021. A informação é do portal "Lance".

Gustavo Apis retorna ao Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

A primeira passagem de Apis pelo Fluminense foi curta. No ano passado, o meia-atacante chegou por empréstimo junto ao Nova Iguaçu para o sub-23, tendo atuado em seis partidas pela categoria e seis pelo time principal. Na mesma temporada, o jogador foi contratado pelo Tricolor, mas foi emprestado no início de 2022.

Com a camisa do CRB, Gustavo Apis disputou 17 partidas, entre a Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano. No entanto, o meia-atacante não se destacou e retornou ao Fluminense para reforçar o Sub-23 na disputa pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.