Jhon AriasMailson Santana / Fluminense

Publicado 25/07/2022 16:31 | Atualizado 25/07/2022 16:36

Rio - Jhon Arias e Germán Cano conquistam a cada dia mais os corações dos tricolores. Enquanto o artilheiro vai quebrando grandes marcas como artilheiro e se aproximando das melhores temporadas de Fred no seu auge pelo Fluminense, o colombiano também tem excelentes números, comparáveis a outro ídolo do clube carioca: Darío Conca. Com o gol feito contra o Bragantino, Arias igualou um marca o ex-apoiador argentino em uma grande temporada pelo Flu.

O colombiano chegou aos 11 gols em 2022. O número é igual aos de bolas na rede de Darío Conca pelo Fluminense em 2009. Naquele ano, o argentino foi um dos destaques do Tricolor na impressionante arrancada que evitou o rebaixamento para a Série B e também da campanha do vice-campeonato da Sul-Americana.

O colombiano, de 24 anos, também deu uma assistência contra o clube paulista e chegou a décima na temporada. Jhon Arias é o principal garçom do Fluminense no ano. Juntos, Arias e Cano já fizeram 40 gols no ano e deram 14 assistências.