Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando Diniz, técnico do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 25/07/2022 15:15

Rio - O Fluminense terá alguns desfalques de peso para o confronto com o Santos, na próxima segunda-feira (01). Um deles será o técnico Fernando Diniz, que tomou o seu terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, e estará suspenso no duelo com o Peixe. Em entrevista após a partida, o treinador comentou sobre o cartão que recebeu, e destacou a confiança em seus auxiliares e jogadores.

"Sou bastante ativo, aconteceu e tomei o cartão. O time tem condições plenas de jogar bem lá e acho que não vou fazer falta, tenho grandes auxiliares e jogadores maduros. Vamos trabalhar para que o jogo aconteça da melhor forma possível", disse o treinador.

Além de Fernando Diniz, o Fluminense também terá outros três desfalques por suspensão para o duelo com o Alvinegro Praiano. Trata-se do zagueiro Manoel e do volante Felipe Melo, que acabaram recebendo o terceiro cartão amarelo, além do atacante Marrony, que foi expulso por dar um pontapé em um jogador do Bragantino.

Fluminense e Santos se enfrentarão na próxima segunda-feira (01), às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.