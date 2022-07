Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Fernando Diniz elogiou o time do Fluminense após a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, neste domingo, pelo Brasileirão, em Volta Redonda. O treinador citou alguns pontos a serem melhorados, mas mesmo assim vê o clube na disputa pelo título. O Tricolor está em terceiro lugar com 34 pontos, a cinco do líder Palmeiras.

"Fluminense pode ir até o máximo. Fluminense pode, Palmeiras, Flamengo, Bragantino...o que vai dizer é o campeonato. Vou sempre tentar ganhar o próximo jogo.", disse e prosseguiu: "O que temos de focar é no trabalho. Tenta fazer todo jogo melhor. Treinar para ganhar. Compete, corrige defeitos, isso gera resultados. Hoje ganhamos o jogo, mas tem coisa a corrigir. Ganhamos do Goiás, corrige. Torcedor é para torcer, nós trabalhamos para aumentar a chance de ganhar", completou Diniz.

O Fluminense acertou três bolas na trave antes de Arias e Cano marcarem os gols, apenas no segundo tempo. Em seguida, o Bragantino conseguiu descontar com um gol de escanteio, o que Diniz sinalizou como uma lição a ser corrigida. O técnico citou a falta de concentração da equipe que levou ao empate por 2 a 2 com o São Paulo, no último domingo (17), no Morumbi.

"Lição é que não podemos relaxar em momento algum. Minha queixa é que fez 2 a 0 e relaxamos um pouco. Bola no nosso pé, perdemos, ganharam o escaneio, marcamos mal esse escanteio, que é jogada forte deles. Se falar de correção, esse é o ponto de hoje. Contra o São Paulo já aconteceu. Fizemos primeiro gol, dominamos, silenciamos o torcedor e a gente começou a ceder espaço. São Paulo cresceu e tivemos de remar contra a correnteza para empatar. Hoje foi fração de segundo que vacilou e cedeu o gol", falou.