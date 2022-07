Volta Redonda, RJ - Brasil - 24/07/2022 - Raulino de Oliveira - GermᮠCano comemorando gol Campeonato Brasileiro. 19ꠒodada. Jogo Fluminense x Bragantino. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Volta Redonda, RJ - Brasil - 24/07/2022 - Raulino de Oliveira - GermᮠCano comemorando gol Campeonato Brasileiro. 19ꠒodada. Jogo Fluminense x Bragantino.MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 24/07/2022 18:29

O Fluminense emplacou, neste sábado, o décimo jogo invicto. No Estádio Raulino de Oliveira, a equipe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Autor do primeiro gol tricolor, Arias destacou a dificuldade da partida e comemorou o resultado. Porém, o camisa 21 também disse que o elenco ainda tem aspectos a serem trabalhados.



"Jogo difícil, contra uma equipe importante como o Red Bull. Estou muito feliz pela partida e pelo gol. Acho que temos muito para melhorar ainda. Somos conscientes e estamos evoluindo. O Bragantino é um bom rival, com jogadores interessantes. Foi uma partida interessante", disse Arias.

Com o resultado, o Fluminense acumula 34 pontos e se mantém no G4. O Tricolor entra em campo novamente na quinta-feira, às 20h30, contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil.