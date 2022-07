Matheus Ferraz perdeu espaço no elenco do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 23/07/2022 15:56

Rio - Sem espaço no elenco do Fluminense, o zagueiro Matheus Ferraz chegou a ser titular durante a primeira passagem de Fernando Diniz no Tricolor. No entanto, acabou perdendo a posição com o passar do tempo, e hoje é a sexta opção do treinador. Porém, mesmo sendo pouco utilizado, o defensor recebeu diversos elogios do diretor de futebol do clube, Paulo Angioni.

No entanto, mesmo hoje elogiando bastante o jogador, Angioni revelou, em entrevista ao podcast "Papo de Guerreiro", que foi não foi a favor da contratação de Matheus Ferraz, mas depois se arrependeu e assumiu que havia cometido um erro.

"Tivemos uma discussão longa, bem longa e eu fui vencido nessa opinião (de contratar o atleta). Depois eu procurei a diretoria e disse parabéns, porque a diretoria acertou em cheio e eu estava errado. Esse sujeito tem um valor que não tem preço. Ele tem um valor inestimado, ele é alto nível de compreensão e eficácia. Quando teve na sua plenitude, ajudou muito ao Tricolor", comentou o diretor de futebol.



Cria da base do América-SP, Matheus Ferraz chegou a defender outros grandes clube do futebol nacional antes de acertar com o Fluminense, como Sport, Goiás e América-MG. Porém, perdeu bastante espaço no Tricolor. Na última temporada, o jogador entrou em campo em apenas 4 partidas. Neste ano, Matheus Ferraz esteve em campo apenas no empate em 0 a 0 com o Boavista, no dia 12 de março.