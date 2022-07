Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

22/07/2022

Rio - O técnico Fernando Diniz deve manter a mesma equipe do Fluminense que venceu o Goiás por 3 a 2, na última quarta-feira, para o jogo contra o Bragantino, neste domingo (24), às 16h, no Raulino de Oliveira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "GE".

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli) e Ganso (Nathan); Jhon Arias, Matheus Martins (Marrony) e Germán Cano.

O Fluminense ocupa a quarta colocação e soma 31 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Após a partida contra o Bragantino, o Tricolor vai encarar o Fortaleza, na próxima quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.