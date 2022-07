Nino - Mailton Santana / Fluminense

Publicado 22/07/2022 15:21

Rio - O Fluminense já admite a possibilidade de diminuir a pedida de 8 milhões de euros (R$ 44,8 milhões) para negociar o zagueiro Nino com a Europa. De acordo com o "Netflu", o Tricolor estuda reduzir uma pequena parte do valor se manter um percentual dos direitos do defensor para uma negociação futura.

Nos últimos dias, Nino despertou interesse de Fenerbahçe-TUR e Porto-POR. Os turcos chegaram a abrir conversas com o Fluminense, mas recuaram por conta dos altos valores. Já os portugueses aparecem como mais fortes neste momento e acenam com a possibilidade de oferecerem 5 milhões de euros (R$ 28,5 milhões) pelo defensor.

Recentemente, Nino renovou seu contrato com o Fluminense até o fim de 2024. O Tricolor é dono de 60% dos direitos do atleta.