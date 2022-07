Cano e Jhon Arias - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 22/07/2022 11:20

Rio - Germán Cano e Jhon Arias vivem grande fase e sintonia no Fluminense. Com gols de ambos na última vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Goiás, eles chegaram juntos a 38 bolas na rede em sete meses. Esse número já faz deles a segunda dupla estrangeira mais artilheira por temporada nos 120 anos do Tricolor.

Cano é o artilheiro do Brasil em 2022 com 28 gols. Já Arias é garçom tricolor no ano com nove assistências, além de ser autor de dez bolas na rede. Com isso, se igualaram ao total do inglês Buchan (20) junto do argentino Emile Etchegaray (18), que bateram a marca em 1909, quando o Fluminense tinha sido recém-fundado em 1902. Eles jogaram juntos no clube entre 1905 e 1909 e fizeram parte do tetracampeonato carioca de 1906-07-08-09.

Responsável por 47,5% das bolas nas redes do Tricolor na temporada, a dupla atual fica atrás apenas de Rongo e Russo, que bateram 61 gols juntos em 1941. Além disso, Cano já é o segundo maior goleador estrangeiro em uma mesma temporada da história do Fluminense e só fica atrás de seu compatriota Doval, que marcou 39 em 1976. Arias, por sua vez, com dez, está a um gol de entrar no Top 10 desse ranking.

Confira as duplas estrangeiras mais artilheiras do Fluminense:



1º: Rongo (32) & Russo (29) - 61 gols em 1941

2º: Cano (28) & Arias (10) - 38 gols em 2022

2º: Buchan (20) & Emile Etchegaray (18) - 38 gols em 1909

4º: Ambrois (17) e Villalobos (11) - 28 gols em 1954

4º: Welfare (22) e French (6) - 28 gols em 1918