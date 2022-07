Torcedor do Fluminense teria sido alvo de racismo por dupla são-paulina - Reprodução / Twitter

Torcedor do Fluminense teria sido alvo de racismo por dupla são-paulinaReprodução / Twitter

Publicado 21/07/2022 16:31

A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) apresentará denúncia contra o São Paulo pelo flagrante dos supostos atos racistas feitos por dois torcedores. O episódio aconteceu no empate em 2 a 2 com o Fluminense, no último domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, casa do Tricolor paulista. A informação é do 'UOL'.

As imagens divulgadas por torcedores do Fluminense nas redes sociais mostram os são-paulinos fazendo gestos que foram interpretados por muitos como atos racistas. A Polícia Civil de São Paulo já investiga o caso. O clube paulista emitiu nota no mesmo dia repudiando a situação.



De acordo com as informações publicadas, a Procuradoria do STJD enquadrou o São Paulo no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê punição após casos de descriminação, desdenhosos ou ultrajantes, "relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". Caso condenado, o Tricolor pagará multa que varia entre R$ 100 e R$ 100 mil, e os acusados podem ficar até dois anos proibidos de entrarem em estádios.



Procurado pelo L! por meio de sua assessoria de imprensa, o São Paulo disse que ainda não havia sido notificado.



Também ao 'UOL', um dos torcedores acusados se disse inocente e alegou que estava 'imitando um torcedor do Fluminense fortão, bombadão'.