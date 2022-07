Michel Araújo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Michel AraújoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 21/07/2022 17:20

Rio - De volta ao Fluminense, após ser emprestado ao futebol árabe, Michel Araújo ficou como opção no banco contra o Goiás, mas diferentemente de Marrony, que fez sua estreia, o uruguaio não foi colocado no segundo tempo por Fernando Diniz. O técnico elogiou o jogador, mas pregou cautela com a sua utilização.

"É um jogador que precisamos ter um pouco de calma pelo seguinte: ele ficou um tempo parado e estava disputando uma liga árabe. Eu estive lá no Mundo Árabe, é um futebol completamente diferente. Você não treina quase nada, e o nível de competitividade é muito baixo. Nos treinamentos ele está se adaptando, e o que eu penso dele, o que eu vi ele jogar no Fluminense, é um jogador que me agrada de sobremaneira. É outro jogador que vai nos ajudar muito nesta temporada", afirmou.

Além de Michel Araújo e Marrony, outro jogador que chegou ao Fluminense para reforçar o elenco no segundo semestre foi Alan. Sem jogar desde o começo do ano e com pendências de regularização, o centroavante já levaria mais tempo para ficar à disposição de Diniz, no entanto, ele sofreu uma lesão e ficará um tempo fora dos treinos.