Romário fez homenagem ao FluminenseFoto: Reprodução

Publicado 21/07/2022 14:51 | Atualizado 21/07/2022 15:06

Rio - Nesta quinta-feira, o Fluminense completa o seu 120º aniversário e foi homenageado por um dos grandes craques que vestiu a camisa tricolor. O ex-atacante Romário exaltou o clube em publicação em uma rede social.

"Hoje os tricolores estão em festa pelos 120 anos do Fluzão!

Sou muito grato por ter feito parte da história desse clube tão especial, jogando com a camisa tricolor entre 2002 e 2004. Ao todo, foram 77 jogos e 48 gols e foi no Fluminense que marquei meu único gol de bicicleta e o meu gol de número 900. Momentos que guardo com muito carinho no coração. Muito obrigado a todos que vibraram com essa minha passagem pelo time!

Que venham muitos e muitos outros aniversários! Vida longa ao Fluzão! Parabéns, tricolores! TMJ!"