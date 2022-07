Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 20/07/2022 20:59

Em um jogo marcado por muita emoção, o Fluminense conseguiu vencer o Goiás, por 3 a 2, depois de sair na frente, tomar a virada e conseguir virar, no fim do segundo tempo, com dois gols em dois minutos. Arias, Cano e Willian Bigode marcaram para o Tricolor. Pedro Raul e Nicolas descontaram para o Esmeraldino. A partida foi válida pela 18ª rodada do Brasileirão e disputada no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Goiás e Fluminense fizeram uma grande etapa inicial. As duas equipes buscaram o ataque, com o Tricolor propondo mais o jogo, e o Esmeraldino aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O Flu assustou primeiro, com Nino, de cabeça. O Alviverde respondeu com Luan Dias. Pouco depois, Pedro Raul exigiu boa defesa de Fábio. A partir daí, a equipe carioca teve o domínio e abriu o placar com Arias, aos 27, recebendo livre e tirando do goleiro. Cano teve a chande de ampliar, aos 30. No entanto, foram os donos da casa que balançaram as redes e empataram: aos 43, Pedro Raul subiu nas costas de Manoel e testou para o gol, igualando tudo.

No segundo tempo, o bom jogo continuou. Aos seis minutos, Pedro Raul quase fez o segundo dele e do Goiás. Após cruzamento perfeito de Maguinho, o atacante subiu bonito e, de cabeça, quase balançou a rede. Fernando Diniz, conhecido por ser um treinador estrategista, tentava achar uma forma de passar pelo forte sistema defensivo montado por Jair Ventura, técnico do Esmeraldino.

Aos 31 minutos, um lance digno de se lamentar. Renato Júnior ganhou jogada pela direita, invadiu a área do Fluminense e cruzou rasteiro, na medida, para Nicolas, que bateu de canhota com o gol praticamente aberto, mas mandou para fora. Inacreditável a chance desperdiçada.

Porém, aos 34, Nicolas não desperdiçou. O atacante recebeu na entrada da área do Fluminense e bateu forte; a bola vai como uma bomba no ângulo esquerdo de Fábio, sem chances. A alegria esmeraldina durou pouco. Bem pouco.

Aos 38 minutos, Cano aproveitou bola rebatida na área do Goiás e bateu por baixo de Tadeu para empatar novamente a partida na Serrinha. Quando todos imaginavam que esse seria o resultado final, eis que Willian Bigode faz uma pintura e coloca o Tricolor na frente de novo. Aos 40, o atacante limpou jogada para cima de Yan Souto e bateu colocado, no ângulo de Tadeu, para marcar um golaço e virar o jogo.

Depois de conseguir a virada, o Fluminense administrou o placar para conseguir uma importante virada fora de casa e ficar, de forma momentânea, na segunda colocação do Brasileiro, com 31 pontos, atrás do líder Palmeiras, que tem 33.

O próximo duelo será no domingo, com o Red Bull Bragantino, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pois o Maracanã está interditado para melhorar o gramado.