Fernando Diniz lamenta empate do Fluminense com São PauloFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 20/07/2022 13:52

Rio - Fernando Diniz não ficou satisfeito com o empate em 2 a 2 do Fluminense contra o São Paulo, no último domingo, no Morumbi. No vídeo de bastidores da partida, divulgado pelo Tricolor, o treinador fez um discurso firme e afirmou que a equipe deixou de ganhar dois pontos na capital paulista.

"Não é para se contentar com o empate aqui. Tem que ter essa grandeza o tempo todo, não dá para relaxar. Deixamos dois pontos aqui hoje. Vocês podem (fazer mais). Quem terminou atacando para fazer o segundo, o terceiro, o quarto?", disse Diniz.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, contra o Goiás, na Serrinha. Atualmente, o Tricolor está na 5ª colocação, com 28 pontos.