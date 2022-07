Martinelli - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/07/2022

Rio - Invicto há oito jogos, o Fluminense voltará a campo para encarar o Goiás, nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio da Serrinha, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário desta noite traz boas memórias para o volante Martinelli, já que foi diante do time goiano que ele marcou seus primeiros gols como jogador profissional. Na partida entre as duas equipes, em janeiro do ano passado, o Tricolor venceu por 3 a 0, sendo dois gols marcados pelo moleque de Xerém.

"Foi um adversário contra quem eu fui muito feliz logo quando comecei a jogar pelo profissional. Mas não tenho que ficar pensando muito nisso, e sim neste próximo jogo. A gente sabe que eles vêm fazendo bons jogos em casa, com regularidade e eles contam com o apoio da torcida. A gente tem que estar concentrado desde o início, entrar ligado para fazer um grande e sair de lá com uma vitória que pode nos fazer subir na tabela", disse Martinelli ao site oficial do Fluminense.

O Tricolor possui 28 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela do Brasileirão, apenas a três pontos do vice-líder e a cinco do primeiro colocado. Por isso, o jogo diante do Goiás está sendo encarado como uma decisão para o clube das Laranjeiras.

"A gente está tratando esse jogo como mais uma final, pois sabemos que com esses três pontos a gente pode encostar nos líderes. Então acho que é uma partida crucial, já que estamos na briga", finalizou o volante.