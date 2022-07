Michel Araújo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/07/2022 14:43

Rio - Marrony e Michel Araújo, novos reforços do Fluminense, já podem estrear pelo Tricolor. Nesta terça-feira (19), os registros dos jogadores foram publicados no BID (Boletim Informativo Diário). O atacante, de 23 anos, chega por empréstimo junto ao Midtjylland, da Dinamarca, enquanto o meia uruguaio, de 25 anos, retornou ao Tricolor após encerrar contrato por empréstimo com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Dessa forma, os atletas podem ser utilizados pelo técnico Fernando Diniz para a partida desta quarta-feira contra o Goiás, na Serrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marrony iniciou as atividades pelo Fluminense no início de julho, uma semana depois do uruguaio Michel Araújo. Ele tem participado normalmente dos treinos com o elenco e já tem condições para atuar pelo Tricolor.

No caso de Michel Araújo, o meia-atacante uruguaio se reapresentou ao Fluminense no fim de junho após alguns dias de férias e já vem treinando com o elenco desde então.