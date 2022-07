Rio de Janeiro - 09/07/2022 - Maracanã - Torcida do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Rio de Janeiro - 09/07/2022 - Maracanã - Torcida do FluminenseLucas Mercon/Fluminense

Publicado 19/07/2022 18:00

Rio - A torcida do Fluminense esgotou os ingressos para o setor visitante na partida desta quarta-feira (20), contra o Goiás, no estádio da Serrinha, às 19h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, cerca de 1.200 ingressos foram disponibilizados para o clube carioca. A capacidade é de 14.525 pessoas.

Por questões de segurança, 13 mil ingressos foram colocados à venda para o confronto. Nos últimos jogos, a torcida do Fluminense segue marcando presença nas partidas fora de casa. No duelo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e São Paulo, no Morumbi, os torcedores tricolores esgotaram os setores visitantes.

A situação não é diferente no Maracanã. Na última rodada, a torcida tricolor marcou a despedida de Fred com 63.707 pessoas presentes. No jogo de ida contra o Cruzeiro, foram 46.325 torcedores.