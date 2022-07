Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 19/07/2022 09:00 | Atualizado 19/07/2022 09:06

Rio - A fábrica de jogadores do Fluminense formada em Xerém é responsável por revelar talentos e muitos já aproveitados no time titular. Os principais destaques do momento são André e Matheus Martins, além de Martinelli, Calegari e John Kennedy, que fazem parte do elenco profissional. Porém, em breve, um outro atleta poderá se aproveitado por Fernando Diniz. De acordo com informações do portal "NetFlu", o lateral-esquerdo Marcos Pedro, de 21 anos, vem encantando o treinador.

Marcos Pedro atuando pelo Fluminense no Brasileirão de Aspirantes Mailson Santana/Fluminense F.C.

O jogador atua na equipe sub-23 do Fluminense e só não teve nenhuma oportunidade ainda, porque vem passando por um processo de fortalecimento físico para poder ser utilizado no profissional. No entanto, em breve, o jovem deverá ser relacionado para partidas do clube carioca na Série A.

A lateral esquerda é considerada uma das posições mais problemáticas no elenco do Fluminense. Até o momento, cinco jogadores foram testados na posição. Pineida, Cris Silva, Marlon (que já deixou o clube, Yago Felipe e Caio Paulista (atual titular da posição).