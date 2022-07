Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Publicado 18/07/2022 16:54

Rio - Em recuperação após passar por três cirurgias, o ex-jogador Neto está, temporariamente, afastado do comando do "Os Donos da Bola", da Band. Com isto, o apresentador vem trazendo opiniões nas suas redes sociais. Em sua conta no Instagram, Neto exaltou o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e pediu sua convocação para a seleção brasileira.

Paulo Henrique Ganso Mailson Santana/Fluminense F.C.

"Sabe o que eu estava pensando aqui em casa? Por que ninguém dá moral para o Ganso? O Ganso, hoje, é o melhor meia-esquerda no nosso país. A gente não tem um camisa 10! Qual clube tem um camisa 10? Talvez o Flamengo com o Arrascaeta, que é (número) 14. Me fala outro camisa 10 igual ao Ganso. O que o Diniz fez com o Ganso, e o Abel (Braga) também fez, é uma coisa impressionante. Mas a gente não fala do Ganso. O Ganso, hoje, era para ser o camisa 10 da seleção brasileira! Só que a gente não fala, né?! A gente esqueceu que tem um camisa 10 incrível, que é o Ganso", comentou.

No Twitter, o ídolo do Corinthians aproveitou para destacar que Ganso e Arrascaeta são, na sua visão, os melhores meias do Brasil.

A gente tem que falar mais do Paulo Henrique Ganso, pô! O que ele está jogando é brincadeira! Ele e o Arrascaeta são os melhores meias do futebol brasileiro. — Craque Neto 10 (@10neto) July 18, 2022 Aos 32 anos, Paulo Henrique Ganso vem sendo um dos principais nomes do Fluminense com Fernando Diniz. Na atual temporada, o meia esteve em campo em 34 oportunidades, marcando quatro gols e dando cinco assistências.