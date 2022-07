Fernando Diniz lamenta empate do Fluminense com São Paulo - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 17/07/2022 20:40 | Atualizado 17/07/2022 20:42

Rio - O técnico Fernando Diniz lamentou o empate do Fluminense por 2 a 2 com o São Paulo neste domingo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o Tricolor merecia ter vencido a partida, apesar de ter concordado que faltou precisão para a equipe carioca.

"Começamos muito bem e, no momento que o São Paulo ficou mais vulnerável, poderíamos ter acelerado mas deixamos eles crescerem. Por tudo que aconteceu no jogo, o Fluminense mereceu ganhar, tentamos buscar a vitória do início ao fim", disse treinador Fernando Diniz após a partida.

"Faltou colocar a bola dentro do gol. É uma coisa que temos, jogadores que fazem gols. Cano é especialista. Tivemos muitas chegadas, mas a bola só entrou duas vezes. Pagamos um preço nesse jogo. Se você me perguntar o ponto mais delicado do jogo, foi o momento do primeiro tempo que a gente podia ter aproveitado o momento de instabilidade do São Paulo para acelerar o jogo e não aproveitamos", completou.

Apesar do empate, o Fluminense subiu para a quinta colocação e somou 28 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (20), o Tricolor enfrenta o Goiás, às 19h, no estádio da Serrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.