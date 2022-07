Ganso é um dos destaques do Fluminense nesta temporada de 2022 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 16/07/2022 17:50

Rio - O coordenador técnico de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, exaltou o desempenho de Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Em entrevista ao portal "TNT Sports", o campeão brasileiro pelo Tricolor, em 2010, elogiou o trabalho do treinador Fernando Diniz e a maneira que utiliza o camisa 10 na equipe do clube carioca.

"Ele é uma orquestra. Ele fica dirigindo. Os caras procuram ele porque o Ganso tem uma coisa admirável nos grandes jogadores. Somente nos números '10', os meias que quando a bola vem, ele já está vendo o cenário. Ele já está construindo uma história", disse Muricy Ramalho ao portal 'TNT Sports'.

"Ele não recebe a bola para depois pensar. Ele já pensou o que vai acontecer. O técnico Diniz está criando o melhor dele, e os jogadores estão entendendo isso. Ele que faz andar", completou.

Neste domingo (17), Muricy Ramalho e Fluminense vão se reencontrar em lados opostos no Morumbi. O Tricolor enfrenta o São Paulo, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca ocupa a quinta colocação e soma 27 pontos, um a menos que o quarto colocado Atlético-MG, com 28.