Fábio é um dos destaques do Fluminense comandado pro Fernando Diniz - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 16/07/2022 11:23

Rio - Contratado no início da temporada pelo Fluminense, o experiente goleiro Fábio teve de conquistar o posto de titular, ganhou a vaga ocupada anteriormente por Marcos Felipe, conquistou o Campeonato Carioca e se afirmou no time ao longo da temporada. O arqueiro, em entrevista ao canal oficial do clube, celebrou a rápida adaptação.

"Estou me sentindo em casa faz tempo. Todos me receberam muito bem pelo que eu já tinha feito no futebol. Isso é muito gratificante, mas eu tenho que a cada dia mostrar mais. A minha carreira sempre foi assim. Mostrar no dia a dia, jogo a jogo. Estou tendo essa oportunidade com muito trabalho e respeitando. Quero honrar essa oportunidade que o Fluminense me deu, que o Mário me passou com essa confiança de me trazer para cá", iniciou.

Fábio caiu nas graças do torcedor tricolor e é considerado um dos líderes do elenco que vem mostrando boa evolução sob o comando de Fernando Diniz. Sobre a recepção no clube das Laranjeiras, o goleiro projeta retribuir com títulos.

"Quero retribuir ao máximo o torcedor, o carinho e focado no dia a dia. Penso em fazer o meu melhor agora. Até dezembro com muita alegria. Com conquistas. O maior objetivo é buscar os títulos. Quero viver esse momento intensamente", concluiu.