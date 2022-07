Fluminense lucra quase R$ 1 milhão na despedida de Fred - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/07/2022 20:40 | Atualizado 15/07/2022 20:40

Rio - A CBF comunicou nesta semana o borderô da partida entre Fluminense e Ceará, do último sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogo marcou a despedida de Fred dos gramados e atraiu o segundo maior público do Tricolor como mandante do Novo Maracanã, com 63.707 presentes e 57.844 pagantes. O clube carioca lucrou quase R$ 1 milhão só de bilheteria para o duelo.

No total, o Fluminense permaneceu com R$ 953.406,56 da renda de R$ 2.201.275,00, após cobrir os R$ 1.208.143,16 de gastos da partida. Em entrevista ao canal "Sentimento Tricolor", no YouTube, o presidente Mário Bittencourt, afirmou que o Tricolor também possui uma receita de consumação dos bares que não são registrados no borderô. De acordo com o mandatário, o clube carioca recebe R$ 4,50 por pessoa dentro do Maracanã. No caso do confronto com o Ceará, houve mais um lucro de R$ 286.681,50.

Após obter prejuízos nos últimos jogos no Maracanã, o Fluminense voltou a lucrar. Além de R$ 953.406,56 contra o Ceará, o Tricolor também recebeu R$ 328.056,16 no duelo com o Corinthians, e R$ 334.024,04 no jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O clássico contra o Flamengo, em que foi mandante, pelo Brasileirão, registrou R$ 962.963,16.