Torcedores do Fluminense no MineirãoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/07/2022 14:45

Rio - Na manhã desta sexta-feira, o Fluminense encaminhou ofício para o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais solicitando a apuração da conduta de policiais com torcedores do clube na partida da última terça-feira, contra o Cruzeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão.

O Fluminense relata no documento que os policiais "se utilizaram de força desproporcional e excessiva no tratamento dispensando aos torcedores do Fluminense que compareceram ao estádio, mesmo que em situações em que os torcedores não apresentaram qualquer comportamento agressivo". O clube encaminhou ainda links de matérias publicadas na imprensa e diversas imagens que circularam nas redes sociais mostrando o comportamento dos agentes.