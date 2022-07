Torcedores do Fluminense no Mineirão - Marcelo Goncalves / Fluminense

Torcedores do Fluminense no MineirãoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 13/07/2022 11:29 | Atualizado 13/07/2022 11:29

Rio - Após vencer o Cruzeiro por 3 a 0 na noite da última terça-feira, no Mineirão, e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense emitiu uma nota de repúdio depois de torcedores tricolores relatarem tratamento 'truculento' e 'desproporcional' pela Polícia Militar de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O clube carioca cobra investigação por parte dos órgãos competentes.

Os arredores do Mineirão foram palco de brigas entre torcedores das duas equipes. Em menor número, os tricolores reclamaram bastante da falta de proteção dos policiais. O estádio de Belo Horizonte recebeu grande público para o duelo pela Copa do Brasil.

Confira a nota na íntegra:

"O Fluminense FC repudia de forma veemente o tratamento dado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais aos torcedores tricolores que estiveram presentes no Mineirão, nesta terça-feira (12/07).

Diversos relatos de uso desproporcional da força policial, antes, durante e, sobretudo, após a partida. Policiais utilizaram gás de pimenta mesmo em situações nas quais os torcedores não apresentaram qualquer comportamento agressivo.

A conduta dos policiais presentes à partida deve ser objeto de imediata investigação dos órgãos responsáveis. O Fluminense solicita aos torcedores que fizeram imagens de tais agressões que enviem para o e-mail da ouvidoria do clube para que possam ser encaminhados às autoridades.

O Fluminense entrará em contato com as autoridades competentes do governo do Estado de Minas Gerais.



O Clube se solidariza com os seus torcedores e agradece pela linda festa realizada nas arquibancadas."