Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 12/07/2022 21:00

Rio - Um dos destaques do Madureira no Campeonato Carioca Sub-20 deste ano, o meio-campista Xuxa foi anunciado nesta terça-feira (12) como o novo reforço do Fluminense. O jogador chega por empréstimo com opção de compra até janeiro de 2023, e vai integrar a base do elenco tricolor.

Xuxa é o novo reforço do Sub-20 do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

"Estou muito feliz, é um sonho que estou concretizando. Sempre falei que gostaria muito de jogar no Fluminense, de ser um Moleque de Xerém e agora consegui. Sinto que todo o meu esforço está sendo recompensado e espero poder retribuir dando alegria para o nosso torcedor", destacou Xuxa.

O jogador começa a treinar com o elenco treinado por Guilherme Torres nesta quarta-feira, visando a preparação para o Campeonato Brasileiro Sub-20. Antes disso, o Fluminense já tem uma dura missão: o Tricolor vai enfrentar o Vasco na final do Campeonato Carioca da categoria de base nos dias 20 e 27 deste mês.