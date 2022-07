Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/07/2022 20:15

Rio - Sem mudanças, o treinador Fernando Diniz escalou a mesma equipe do Fluminense que venceu o Ceará por 2 a 1 no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, para o duelo desta terça-feira (12), contra o Cruzeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Empate ou qualquer vitória garante o Tricolor nas quartas de final da competição.

Escalação Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Jhon Arias, Matheus Martins e Germán Cano.

O Fluminense viajou para Belo Horizonte com apenas um desfalque. O zagueiro David Braz ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. Além do veterano, Luan Freitas, que ocupa o mesmo setor, segue fora da lista de relacionados de Diniz após passar por uma cirurgia de ligamento no joelho.