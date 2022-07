Samuel Xavier no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Samuel Xavier no treino do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 12/07/2022 11:53

Rio - Com vantagem após vencer jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 2 a 1 no Maracanã, o Fluminense encara o Cruzeiro pela partida de volta, nesta terça-feira, às 21h, no Mineirão. Com parcial de mais de 55 mil ingressos vendidos divulgada pelo clube mineiro, o lateral-direito Samuel Xavier conta com o apoio dos torcedores tricolores mesmo fora de casa.

"Esperamos que a nossa torcida esteja lá também. Sempre dentro e fora de casa, conseguimos ter bons públicos. Mais uma vez estarão lá passando a energia para a gente e dentro de campo faremos o melhor para dar essa alegria pra eles", disse ao site oficial do Fluminense.

No entanto, o clube poderá ser apoiado também no Rio de Janeiro. Para os torcedores que não viajarão à Minas Gerais, o Fluminense irá montar um telão no estacionamento atrás do gol do estádio de Laranjeiras. As vendas de ingressos já foram abertas nos meios digitais às 10h desta terça-feira.

Sócios do clube poderão adquirir ingressos por R$ 15 no site nense.com.br. Já os torcedores que não são associados têm bilhetes disponibilizados por R$ 40, que estão à venda no site fluminensefc.futebolcard.com. Haverá ainda a comercialização na bilheteria de Laranjeiras a partir das 14h com pagamento somente em dinheiro.

O Fluminense alerta que todos os torcedores deverão fazer a retirada das entradas das 14h até o final do primeiro tempo da partida. O clube ainda informa que as vendas são limitadas e sujeitas a disponibilidade e, que os portões serão abertos a partir das 19h com acesso pela entrada do estacionamento da Rua Pinheiro Machado.