Fábio, goleiro do FluminenseDivulgação

Publicado 11/07/2022 14:17

Rio - O Fluminense alcançou uma marca importante na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no último sábado, no Maracanã, no jogo que marcou a despedida do ídolo Fred. Apesar de ter sofrido o gol no fim da partida, o Tricolor chegou a 495 minutos sem sofrer gols, o recorde do clube no Brasileiro por pontos corridos. O levantamento foi feito pelo site "GE".

O recorde anterior do Fluminense havia sido em 2020, sob o comando de Marcão, hoje auxiliar-técnico. Na época, a defesa tricolor ficou sem ser vazada por 452 minutos. Na história do Brasileirão como um todo, o melhor número do Tricolor foi em 1975, com 621 minutos invicto.

A equipe de Fernando Diniz vive bom momento na temporada e está invicta há seis jogos. Atualmente, o Fluminense ocupa a a quarta posição no Brasileirão, com 27 pontos, três a menos que o líder Palmeiras.