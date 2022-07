Fred - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/07/2022 16:40

Rio - A emoção na despedida de Fred dos gramados no último sábado (9), no Maracanã, contagiou o comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, nesta segunda-feira. Na ocasião, o pentacampeão pela seleção brasileira em 2002, parabenizou o Fluminense e também a torcida pela linda festa para o agora ex-jogador.

"Que bonito! Eu chego a me emocionar em ver jogadores se despedindo dessa forma porque é muito legal quando você consegue programar. A programação consciente do que ele queria e o Fluminense fez uma despedida para o Fred a altura do que merecia, esse relacionamento entre ele e o clube mostra o sentimento pelo clube", disse Denílson no 'Jogo Aberto', da Band.



Com a camisa do Fluminense, Fred marcou história. Ao todo, foram 199 gols marcados em 380 partidas. O ex-atacante conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), dois Campeonatos Cariocas (2012 e 2022), e uma Primeira Liga (2016).