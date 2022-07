Fluminense derrotou o Ceará na despedida de Fred - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 09/07/2022 21:19

Rio - Fred viveu na noite deste sábado no Maracanã o seu último capítulo no futebol. Após a vitória do Fluminense por 2 a 1, o artilheiro deu suas primeiras palavras após encerrar a sua carreira. O ídolo tricolor agradeceu os torcedores e o clube carioca pela festa no Maracanã e relembrou o momento em que foi acolhido pelo Tricolor, após as críticas que recebeu com a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

"Prometi para mim que não ia chorar para tentar expressar minha gratidão. Tenho certeza que o Fluminense é o clube mais humano que já conheci. A gente valoriza muito os títulos, os gols, as vitórias, mas o que mais me marcou foi que quando eu mais precisei, quando pensei em desistir, esse clube me resgatou. Eu vou aposentar essa camisa aqui, mas pode ter certeza que eu vou continuar aqui como torcedor desse clube", afirmou.

Em um momento de reflexão, Fred agradeceu todos que participaram da sua carreira, inclusive seus adversários. O agora ex-atacante afirmou que não sabe se irá continuar no Fluminense com alguma função fora dos gramados.

"Acho que não sou merecedor disso tudo, não esperava isso tudo. O que eles fizeram por mim, é impagável, essa dívida é eterna, não tem como eu pagar. Só gostaria de agradecer aos companheiros, os adversários, aos outros clubes também, com a seleção brasileira. Muita vezes discuti com muitas pessoas, todos que fizeram parte disso tudo eu sou grato. O futebol me tirou do mal caminho, me deu tudo e só o futebol consegue fazer isso tudo", disse.